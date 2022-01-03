Число умерших в мире от COVID-19 приближается к 5,5 млн человек
09:27 03.01.2022 Источник: Интерфакс
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 443 тыс. 753 человека.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия. Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где всего выявили 55 млн 114 тыс. 57 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 826 тыс. 60.
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