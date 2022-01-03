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НОВОСТИ

Число умерших в мире от COVID-19 приближается к 5,5 млн человек

09:27 03.01.2022 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника достигло 290 млн 157 тыс. 607, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 443 тыс. 753 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия. Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где всего выявили 55 млн 114 тыс. 57 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 826 тыс. 60.

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