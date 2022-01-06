В Киргизии не удалось собрать кворум, чтобы обсудить отправку миротворцев в Казахстан

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты парламента Киргизии из-за отсутствия кворума не смогли провести в четверг внеочередное заседание, на котором планировалось обсудить отправку военнослужащих в Казахстан в составе миротворческой миссии ОДКБ. Об этом ТАСС сообщили в аппарате парламента.



"На внеочередное заседание удалось собрать лишь около 40 народных избранников", - заявила представитель аппарата.



В соответствии с киргизским законодательством, вопрос об отправке военнослужащих за рубеж решает высший законодательный орган. При этом должны проголосовать не менее 60 из 90 парламентариев.





