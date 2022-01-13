Подозреваемый в подрыве милицейского автомобиля задержан в Минске - СК Белоруссии
19:40 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В результате проведения совместных с сотрудниками уголовного розыска Минска следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в поле зрения органа уголовного преследования попал 45-летний минчанин. По горячим следам после совершения последнего преступления мужчина был задержан и водворен в изолятор временного содержания", - отмечается в сообщении следственного ведомства.
В СК заявили, что действия подозреваемого квалифицированы по ст. 289 ("Акт терроризма, совершенный повторно") Уголовного кодекса Белоруссии.
НОВОСТИ
- 19:30 13.01.2022
- За шпионаж в пользу Украины жителя ЛНР осудили на 13 лет
- 18:50 13.01.2022
- Лукашенко полагает, что конструктивного ответа на предложения РФ не будет
- 18:40 13.01.2022
- Для энергоперехода в РФ созданы все необходимые механизмы - замглавы МЭР
- 17:42 13.01.2022
- Сбербанк Казахстан поможет восстановлению Алматы
- 17:40 13.01.2022
- Группа "Вагнер" контролирует все ключевые вопросы безопасности в ЦАР, утверждает Боррель
- 17:25 13.01.2022
- Старшим вице-президентом Сбера назначена Екатерина Латыпова
- 17:12 13.01.2022
- Первые российские миротворцы покинули Казахстан
- 17:00 13.01.2022
- В 2021 году банки выдали россиянам на 36% больше кредитов наличными, чем в 2020 - Forbes
- 16:32 13.01.2022
- Премьер Израиля поздравил Путина с Новым годом и согласился приехать в Петербург
- 16:17 13.01.2022
- Андрей Воробьев проверил ход строительства Московской областной детской больницы в Красногорске
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать