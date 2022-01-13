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Подозреваемый в подрыве милицейского автомобиля задержан в Минске - СК Белоруссии

19:40 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали подозреваемого в совершении подрыва милицейского автомобиля с помощью неустановленного взрывного устройства, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Акт терроризма". Об этом сообщил в четверг Следственный комитет Белоруссии.

"В результате проведения совместных с сотрудниками уголовного розыска Минска следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в поле зрения органа уголовного преследования попал 45-летний минчанин. По горячим следам после совершения последнего преступления мужчина был задержан и водворен в изолятор временного содержания", - отмечается в сообщении следственного ведомства.

В СК заявили, что действия подозреваемого квалифицированы по ст. 289 ("Акт терроризма, совершенный повторно") Уголовного кодекса Белоруссии.

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