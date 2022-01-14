Пентагон подтвердил наличие у США данных о подготовке РФ предлога для вторжения на Украину

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил появившиеся ранее в СМИ утверждения о том, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Соответствующее заявление он сделал, выступая в пятницу на брифинге в Министерстве обороны США.

"Не вдаваясь в подробности, скажу, что у нас действительно есть информация, указывающая на то, что Россия уже активно работает над созданием предлога для возможного вторжения на Украину", - утверждал Кирби. По его словам, речь идет о "группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом".

По словам Кирби, американское руководство не исключает, что речь идет о подготовке операции, которая "выглядела бы как атака" на русскоговорящее население Украины. При этом он не стал раскрывать, где якобы готовятся подобные провокации - в Донбассе или другой части Украины. Кирби также уточнил, что заявление помощника по нацбезопасности президента США Джейка Салливана о том, что "классификация информации о провокациях" была понижена, означает понижение степени секретности и возможность говорить об этом с прессой, а не снижение вероятности подобного инцидента.