Пентагон подтвердил наличие у США данных о подготовке РФ предлога для вторжения на Украину
22:40 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил появившиеся ранее в СМИ утверждения о том, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Соответствующее заявление он сделал, выступая в пятницу на брифинге в Министерстве обороны США.
"Не вдаваясь в подробности, скажу, что у нас действительно есть информация, указывающая на то, что Россия уже активно работает над созданием предлога для возможного вторжения на Украину", - утверждал Кирби. По его словам, речь идет о "группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом".
По словам Кирби, американское руководство не исключает, что речь идет о подготовке операции, которая "выглядела бы как атака" на русскоговорящее население Украины. При этом он не стал раскрывать, где якобы готовятся подобные провокации - в Донбассе или другой части Украины. Кирби также уточнил, что заявление помощника по нацбезопасности президента США Джейка Салливана о том, что "классификация информации о провокациях" была понижена, означает понижение степени секретности и возможность говорить об этом с прессой, а не снижение вероятности подобного инцидента.
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