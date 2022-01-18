Сбер проверит сотрудников на «омикрон» при помощи ПЦР-тестов
16:46 18.01.2022
Сотрудников Сбера в Московском регионе станут тестировать на ковид не реже раза в неделю, причем компания будет проводить ПЦР-тестирование, определяющее не только наличие COVID-19, но и тип носителя. По данным Сбера, согласно первым результатам тестирований, штамм «омикрон» выявляется примерно у 80% пациентов с положительными ПЦР-тестами.
Несмотря на высокий уровень коллективного иммунитета команды Сбера (он составляет около 95%), в компании усиливают меры безопасности для сотрудников, находящихся в офисе. В Московском регионе вводится обязательное ПЦР-тестирование не реже одного раза в семь дней, вне зависимости от того был ли сотрудник вакцинирован. «Усиление комплекса защитных мер – вынужденная необходимость, констатирует заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Постоянный контроль здоровья команды Сбера позволяет оперативно выявлять очаги возникновения COVID-19 и уменьшать вероятность распространения инфекции».
Также, в связи с большой долей заболеваемости «омикроном» и с высокой заразностью этого штамма вируса, Сбер рассматривает возможность отправить на удаленный режим работы еще большего числа сотрудников, чем сейчас.
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