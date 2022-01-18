0
0
100
НОВОСТИ

Сбер проверит сотрудников на «омикрон» при помощи ПЦР-тестов

16:46 18.01.2022

Сотрудников Сбера в Московском регионе станут тестировать на ковид не реже раза в неделю, причем компания будет проводить ПЦР-тестирование, определяющее не только наличие COVID-19, но и тип носителя. По данным Сбера, согласно первым результатам тестирований, штамм «омикрон» выявляется примерно у 80% пациентов с положительными ПЦР-тестами.

Несмотря на высокий уровень коллективного иммунитета команды Сбера (он составляет около 95%), в компании усиливают меры безопасности для сотрудников, находящихся в офисе. В Московском регионе вводится обязательное ПЦР-тестирование не реже одного раза в семь дней, вне зависимости от того был ли сотрудник вакцинирован. «Усиление комплекса защитных мер – вынужденная необходимость, констатирует заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Постоянный контроль здоровья команды Сбера позволяет оперативно выявлять очаги возникновения COVID-19 и уменьшать вероятность распространения инфекции».

Также, в связи с большой долей заболеваемости «омикроном» и с высокой заразностью этого штамма вируса, Сбер рассматривает возможность отправить на удаленный режим работы еще большего числа сотрудников, чем сейчас.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:32 18.01.2022
Россияне купили в Турции за 2021 год на 75% больше недвижимости, чем в 2020-м
0
29
17:12 18.01.2022
Более 23 тыс. человек погибли в прошлом году в России в результате преступлений - МВД
0
77
17:00 18.01.2022
Российским дипломатам на Украине и их семьям поступают персональные угрозы - МИД РФ
0
99
16:32 18.01.2022
Папа Римский передаст 100 тыс. евро для помощи мигрантам на границе Белоруссии и Польши
0
147
16:12 18.01.2022
Около 60% заражений ковидом в РФ приходится на дельта- штамм, на "омикрон" и другие - 40%
0
180
16:00 18.01.2022
С Софийского собора в Киеве во время урагана упал трехметровый крест - ТВ
0
168
15:32 18.01.2022
Парламент Индонезии одобрил законопроект о переносе столицы
0
210
15:12 18.01.2022
Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения
0
237
15:00 18.01.2022
Сроки карантина из-за ковида в РФ сокращаются, больничные будут оформлять заочно
0
269
14:32 18.01.2022
Армения не считает признание Турцией геноцида армян условием для нормализации отношений
0
320

Возврат к списку