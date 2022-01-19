В РФ выявили 33 899 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 899, до 10 899 411. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 27 ноября 2021 года. В относительном выражении он составил 0,31%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 22 920, до 9 925 855. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 698 против 688 днем ранее, до 323 376. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,97%, следует из данных штаба.