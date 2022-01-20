Захарова назвала лжесвидетельством твит главы МИД Канады о "павших в войне с РФ" украинцах

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Канады Мелани Жоли лжесвидетельствует, называя украинцев, погибших в ходе внутриукраинского конфликта, "павшими в войне с Россией". Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в телеграм-канале.

"Она приезжает в Киев, преклоняет колени перед фотографиями бойцов внутриукраинского конфликта, а на ее официальных ресурсах появляется строчка о том, что это "павшие в войне с Россией". Если министр занималась наследием своей страны (имеется в виду должность, которую Жоли занимала ранее - прим. ТАСС), [она], наверное, должна знать, что такое гражданское противостояние", - говорится в сообщении.

Захарова отметила, что подобные действия можно было бы расценить как неопытность, поскольку Жоли занимает пост главы МИД всего несколько месяцев, однако предыдущие ее должности должны были поспособствовать приобретению необходимых знаний.

Она напомнила о том, как бомбардировки НАТО в Югославии осуществлялись в том числе силами шести канадских самолетов. "Знаете, госпожа Жоли, сколько тогда детей погибло? Так вот, в следующий раз захочется лжесвидетельствовать про других, расскажите правду о себе", - добавила Захарова.

18 января Жоли, находясь с визитом в Киеве, опубликовала сообщение в "Твиттере" о погибших "на восточном фронте" украинских солдатах. В связи с этим посольство России в Оттаве выразило недоумение. Подобные формулировки, подчеркнули в диппредставительстве, "искажают действительность и не способствуют усилиям по стабилизации обстановки и возобновлению урегулирования внутриукраинского конфликта на основе Минских соглашений".