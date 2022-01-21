Украинские военные провели на границе с Крымом учения с применением систем "Град"
12:20 21.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учения на одном из полигонов в Херсонской области вблизи границы с Крымом, отрабатывались действия по уничтожению техники и живой силы с использованием реактивных систем залпового огня "Град". Об этом сообщило в пятницу агентство УНИАН со ссылкой на ВСУ.
По его информации, во время учений реактивная батарея совершила марш в район проведения тренировок, осуществила развертывание в боевой порядок и выполнила мероприятия по подготовке к стрельбе и управлению огнем.
Сообщается, что в ходе маневров боевые расчеты РСЗО БМ-21 "Град" выполнили задачи по подавлению и уничтожению огневых средств, бронированной техники и живой силы условного противника.
13 января Генштаб ВСУ сообщал, что на военном полигона в Херсонской области вблизи границы с Крымом прошли учения подразделений противовоздушной обороны группировки войск "Юг" с использованием ЗРК "Оса-АКМ".
НОВОСТИ
- 12:32 21.01.2022
- Более 40% россиян назвали причиной для желания уволиться небольшую зарплату - опрос
- 12:05 21.01.2022
- Великобритания рассматривает возможность направить в страны Балтии и Польшу дополнительно сотни солдат - СМИ
- 12:00 21.01.2022
- РФ не против участия США в урегулировании на Украине - МИД РФ
- 11:32 21.01.2022
- Депутат заявил о «захлебывающемся от денег» российском государстве
- 11:20 21.01.2022
- Украина потратила более $86 млн на обустройство границы с РФ
- 11:05 21.01.2022
- ФРГ не выплатит компенсацию, если "Северный поток" не будет отвечать праву ЕС - министр
- 11:00 21.01.2022
- Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 342,5 млн
- 10:32 21.01.2022
- Цены на газ в ЕС выросли в 3 квартале 2021 года в шесть раз в годовом исчислении - ЕК
- 10:21 21.01.2022
- ЕСПЧ не обнаружил дискриминации и политического преследования Невзлина
- 10:20 21.01.2022
- В мире между демократиями и автократиями идет настоящая гонка - Байден
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать