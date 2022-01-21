В России необходимо создать несколько крупных агломераций в противовес Москве - Кудрин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько крупных агломераций должны появиться в России, которые смогут конкурировать с Москвой. Такое мнение в пятницу на стратегической сессии "Проблемы и перспективы социально- экономического развития агломераций Республики Татарстан" высказал председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"У нас в России сейчас Москва единственный центр, который может соответствовать мировому уровню. <...> Доля Москвы и Петербурга в ВВП страны будет увеличиваться. <...> В противовес этому нам нужно создать несколько крутых таких агломераций. Вокруг Екатеринбурга. Поволжье, Краснодар, Ростов способны на это, частично - Новосибирск, Томск", - сказал Кудрин.

По его словам, Татарстан может стать частью агломерации в Поволжье. "Мы считаем, в рамках наших оценок, что таким может быть регион, который объединяет и 8, и 9, и 12 млн. Вот это уже может быть центром международного уровня с качеством жизни соответствующим <...>. Поволжская агломерация имеет значение и в интересах Татарстана. Удачное расположение городов по водному пути достаточно близко", - отметил Кудрин.