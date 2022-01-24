Партнерами программы "СберСпасибо" стали компании "СберПраво" и "СберАвтоподписка"

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Входящие в экосистему Сбера онлайн-сервис по решению юридических вопросов «СберПраво» и сервис по аренде автомобилей «СберАвтоподписка» стали партнерами программы лояльности «СберСпасибо». Все участники программы смогут обменять накопленные бонусы от «СберСпасибо» на скидку и воспользоваться услугами сервисов, а при оплате услуг они также получат бонусы.

«Мы рады, что возможности наших клиентов пополнились выгодными предложениями от партнеров «СберПраво» и «СберАвтоподписка», - говорит директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев. - Программа лояльности уже включает в себя около 20 компаний экосистемы Сбера в качестве партнеров. Уверен, что новые предложения также станут востребованы и актуальны среди наших участников, а мы продолжим создавать для них выгодные акции и дополнительные привилегии».

При оплате любых юридических услуг «СберПраво», клиентам будет начислено 5% от стоимости оплаты бонусами от «СберСпасибо». При заказе услуги накопленные бонусы можно потратить на почти полную ее стоимость – бонусы можно списать при совершении оплаты и стоимость покупки составит всего один рубль. В сервисе «СберАвтоподписка» клиенты смогут обменять бонусы на скидку до 99% от стоимости оплаты услуги, а за каждую совершенную покупку получат 1% от стоимости обратно. Воспользоваться услугами смогут зарегистрированные участники программы «СберСпасибо», которые проведут операции при помощи любой карты Сбербанка.