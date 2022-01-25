США и Британия поставили Украине оружие, о котором раньше в Киеве только мечтали - министр
10:05 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина получает от США и Великобритании вооружение, о котором раньше приходилось только мечтать. Об этом заявил в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников в эфире канала Ай-си-ти-ви.
"Я с первого дня веду переговоры с нашими партнерами. Последствия вы видите - это самолеты, которые прилетают из Лондона, два самолета из США прилетели, а завтра встречаем третий самолет с [военной] помощью", - сказал Резников.
По его словам, переговоры ведутся по всем потребностям Украины в вооружениях. "Но, поверьте, в той помощи уже есть много интересных вещей, о которых мы мечтали раньше", - отметил министр, не раскрыв подробности.
23 января на Украину прибыла вторая партия американского оружия общим весом более 80 тонн. Днем ранее в Киев была доставлена первая партия груза военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 тонн. Как сообщили в американском посольстве, в прошлом году США предоставили стране военную помощь на сумму более 650 млн долларов, а с 2014 года Киев на эти цели получил помощь на 2,7 млрд долларов. В дипмиссии указали на готовность американской стороны "предоставить Украине гораздо больше".
НОВОСТИ
- 10:00 25.01.2022
- Многодетная мать и ее сожитель задержаны на Алтае по делу об издевательствах над детьми
- 09:32 25.01.2022
- Рамзан Кадыров заявил, что на месте Путина он «давно забрал бы Украину»
- 09:20 25.01.2022
- Лидеры ведущих стран НАТО предупредили о последствиях в случае агрессии против Украины
- 09:05 25.01.2022
- КНДР, вероятно, запустила две крылатые ракеты в направлении Японского моря - СМИ
- 09:00 25.01.2022
- Блинкен полагает, что руководство РФ опасается "безвозвратно потерять" Украину
- 22:40 24.01.2022
- Кадыров выразил сомнение в том, что Чечня могла бы продержаться без России хотя бы месяц - СМИ
- 22:00 24.01.2022
- Зеленский заявил об отсутствии у украинцев поводов для паники
- 21:20 24.01.2022
- Депутат Рашкин пожаловался, что никто не продает ему лося для возмещения ущерба природе
- 20:40 24.01.2022
- Порошенко не выполнил решение суда о сдаче паспортов - СМИ
- 20:00 24.01.2022
- Госдума меняет график работы на ближайшие месяцы из-за эпидситуации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать