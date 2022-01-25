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США и Британия поставили Украине оружие, о котором раньше в Киеве только мечтали - министр

10:05 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина получает от США и Великобритании вооружение, о котором раньше приходилось только мечтать. Об этом заявил в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников в эфире канала Ай-си-ти-ви.

"Я с первого дня веду переговоры с нашими партнерами. Последствия вы видите - это самолеты, которые прилетают из Лондона, два самолета из США прилетели, а завтра встречаем третий самолет с [военной] помощью", - сказал Резников.

По его словам, переговоры ведутся по всем потребностям Украины в вооружениях. "Но, поверьте, в той помощи уже есть много интересных вещей, о которых мы мечтали раньше", - отметил министр, не раскрыв подробности.

23 января на Украину прибыла вторая партия американского оружия общим весом более 80 тонн. Днем ранее в Киев была доставлена первая партия груза военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 тонн. Как сообщили в американском посольстве, в прошлом году США предоставили стране военную помощь на сумму более 650 млн долларов, а с 2014 года Киев на эти цели получил помощь на 2,7 млрд долларов. В дипмиссии указали на готовность американской стороны "предоставить Украине гораздо больше".

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