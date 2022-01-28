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Польша хочет захватить пограничника Белоруссии для обмена на своего военного - Лукашенко

14:00 28.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Польши хотят захватить белорусского пограничника, чтобы обменять на беглого польского военного, но обмена не будет.

"Чтобы вытащить этого беглого польского военнослужащего, поставили задачу военным полякам захватить нашего пограничника с целью обмена. Я уже предупредил пограничников, пограничные войска - никакого обмена не будет, и не дай бог мы только допустим захвата нашего военнослужащего, мало не покажется", - сказал он в пятницу, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

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