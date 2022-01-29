Из-за снегопада в Нью-Йорке отменены более 1400 авиарейсов

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1 400 пассажирских авиарейсов отменены в Нью-Йорке в субботу из-за сильного снегопада и порывистого ветра на Восточном побережье США.



Крупнейшая воздушная гавань мегаполиса - аэропорт имени Джона Кеннеди сообщил об отмене 877 авиарейсов - 76% от общего числа запланированных полетов. Аэропорт Ла-Гуардиа почти полностью прекратил свою работу и отменил 556 рейсов - 98% от своего воздушного трафика.



Нарушено и наземное сообщение - американская национальная железнодорожная пассажирская корпорация Amtrak ("Амтрак") из-за непогоды остановила сообщение между Нью- Йорком, Вашингтоном, Бостоном и Чикаго. Выборочно отменяют рейсы и междугородные автобусные компании.



