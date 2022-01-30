ФРГ может подать иск в случае признания ЕК атомной энергии "зеленой"

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии не исключает подачи иска в случае включения Еврокомиссией атомной энергетики в список зеленых источников энергии. Об этом сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе «Функе».

Министр напомнила, что правительство ФРГ ранее представило в Брюсселе причины своего решения о выходе из атомной энергетики. «Посмотрим, как Еврокомиссия отнесется к нашим аргументам. Мы изучаем все другие пункты, в том числе связанные с возможными исками», — сказала Бербок. По ее словам, атомная энергетика «рискованная и дорогая, а также не экологична и с новыми концепциями реакторов».