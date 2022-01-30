Новые санкции ЕС против России затронут "стратегические" товары - Боррель
20:10 30.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В рамках нашей работы по сдерживанию (России — прим. ТАСС) мы продвинулись в подготовке ответных мер, которые приведут к серьезным издержкам для российской экономики и финансовой системы. Здесь мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект, лишая Россию товаров, необходимых ей для реализации своих стратегических амбиций», — отметил он.
НОВОСТИ
- 19:50 30.01.2022
- Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной - Пентагон
- 17:40 30.01.2022
- Окончание рассмотрения заявки на "Северный поток 2" едва ли будет возможно в первом полугодии - регулятор ФРГ
- 17:05 30.01.2022
- В Британии IT-гигантам, возможно, скоро придется платить за контент, производимый СМИ
- 16:46 30.01.2022
- Совокупность экспертиз подтвердила подлинность «екатеринбургских останков»
- 16:12 30.01.2022
- Кулеба рассказал, из-за чего сейчас страдает Украина
- 13:24 30.01.2022
- Британия решила привести в состояние боеготовности авианосец "Принц Уэльский"
- 12:30 30.01.2022
- Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни на 86-м году жизни
- 12:30 30.01.2022
- Британия собирается "улучшить" санкции против России
- 12:15 30.01.2022
- МИД РФ направил запрос в НАТО и ОБСЕ по поводу обязательств по безопасности
- 11:55 30.01.2022
- Данные о заражении COVID-19 в России на 30 января, 2022
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать