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Новые санкции ЕС против России затронут "стратегические" товары - Боррель

20:10 30.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз работает над новыми санкциями против России, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций страны. Об этом заявил в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем еженедельном блоге.

«В рамках нашей работы по сдерживанию (России — прим. ТАСС) мы продвинулись в подготовке ответных мер, которые приведут к серьезным издержкам для российской экономики и финансовой системы. Здесь мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект, лишая Россию товаров, необходимых ей для реализации своих стратегических амбиций», — отметил он.

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