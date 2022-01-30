Канада отзывает домой "второстепенных" сотрудников посольства в Киеве

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады решили вывезти на время часть персонала из посольства страны в Киеве. Об этом в воскресенье говорится в заявлении канадского МИД.

«Канада приняла решение временно отозвать второстепенных канадских сотрудников [диппредставительства] и оставшихся членов семей из канадского посольства на Украине», — отметили в МИД. В ведомстве подчеркнули, что дипмиссия в Киеве продолжает работать.

Ранее Оттава объявила, что временно отзывает семьи дипломатов с детьми до 18 лет из Украины из-за ситуации на российско-украинской границе.