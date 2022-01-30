0
0
4
НОВОСТИ

Канада отзывает домой "второстепенных" сотрудников посольства в Киеве

21:00 30.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады решили вывезти на время часть персонала из посольства страны в Киеве. Об этом в воскресенье говорится в заявлении канадского МИД.

«Канада приняла решение временно отозвать второстепенных канадских сотрудников [диппредставительства] и оставшихся членов семей из канадского посольства на Украине», — отметили в МИД. В ведомстве подчеркнули, что дипмиссия в Киеве продолжает работать.

Ранее Оттава объявила, что временно отзывает семьи дипломатов с детьми до 18 лет из Украины из-за ситуации на российско-украинской границе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:10 30.01.2022
Новые санкции ЕС против России затронут "стратегические" товары - Боррель
0
199
19:50 30.01.2022
Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной - Пентагон
0
214
17:40 30.01.2022
Окончание рассмотрения заявки на "Северный поток 2" едва ли будет возможно в первом полугодии - регулятор ФРГ
0
311
17:05 30.01.2022
В Британии IT-гигантам, возможно, скоро придется платить за контент, производимый СМИ
0
305
16:46 30.01.2022
Совокупность экспертиз подтвердила подлинность «екатеринбургских останков»
0
334
16:12 30.01.2022
Кулеба рассказал, из-за чего сейчас страдает Украина
0
388
13:24 30.01.2022
Британия решила привести в состояние боеготовности авианосец "Принц Уэльский"
0
556
12:30 30.01.2022
Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни на 86-м году жизни
0
656
12:30 30.01.2022
Британия собирается "улучшить" санкции против России
0
624
12:15 30.01.2022
МИД РФ направил запрос в НАТО и ОБСЕ по поводу обязательств по безопасности
0
609

Возврат к списку