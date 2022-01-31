В Москве выявили 23 417 заразившихся коронавирусом за сутки
13:20 31.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 23 417 против 24 030 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.
В относительном выражении прирост составил 1%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 357 351 случай заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 75 против 77 днем ранее, до 38 962.
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