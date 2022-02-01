США считают заседание СБ ООН по Украине "абсолютным успехом" - постпред
18:40 01.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты оценивают прошедшее в понедельник заседание Совета Безопасности ООН по Украине как полный успех. Об этом заявила во вторник постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.
"Для нас это был абсолютный успех, в том смысле, что мы позволили миру услышать то, что мы слышали от русских", - сказала она в интервью Национальному общественному радио.
В понедельник прошло заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации вокруг Украины и инициированное США. Россия и Китай выступали против его проведения, пояснив, что обсуждение беспочвенных обвинений ведет только к росту уровня напряженности. Каких-либо конкретных результатов заседание не принесло. США, Украина и их сторонники в Совбезе вновь выступили с обвинениями в адрес России, которая их опровергла.
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