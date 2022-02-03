Координация политики РФ и КНР стабилизирует непростую ситуацию в мире - Путин
09:00 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Координация политических курсов РФ и КНР позволяет стабилизировать непростую политическую ситуацию в мире. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал, отвечая на вопросы генерального директора, главного редактора Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюна в преддверии официального визита в Китай.
"КНР - наш стратегический партнер на международной арене. По большинству вопросов глобальной повестки наши подходы совпадают или весьма близки. Мы поддерживаем тесную координацию в ведущих многосторонних организациях и форматах, таких как ООН, БРИКС, ШОС, "Группа двадцати", АТЭС, ВАС, что оказывает стабилизирующее воздействие на непростую текущую ситуацию в мире", - заявил Путин.
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