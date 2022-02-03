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Экс-президент Украины Порошенко назвал Ангелу Меркель "ангелом-хранителем Украины"

11:20 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пятый президент Украины, ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко выразил признательность канцлеру Германии в 2005-2021 годах Ангеле Меркель за поддержку, оказываемую Киеву, заявив, что та была "ангелом-хранителем для Украины". Свою точку зрения он высказал в среду в интервью немецкому телеканалу Эн-тэ-фау.

"Германия и Ангела Меркель, если можно так выразиться, были для Украины ангелом-хранителем", - отметил Порошенко. "Благодаря поддержке Ангелы и ведущей роли Германии у нас есть соглашение об ассоциации с ЕС, которое я подписал в июне 2014 года", - добавил он. Вместе с тем Порошенко уточнил, что "только благодаря ведущей роли Германии у Украины есть всеобъемлющее соглашение о свободной торговле".

Касаясь текущей ситуации на границе России и Украины, экс-президент указал на необходимость оказания помощи Киеву. "Поддержка Украины является инвестицией в безопасность Германии и Европы", - утверждал он.

Переговоры о заключении Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом велись с 2007 года. Экономическая часть соглашения была подписана в июне 2014 года, а 16 сентября 2014 года Верховная рада одобрила законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. С 1 ноября того же года Украина приступила к реализации основных положений соглашения, а с начала 2016 года в режиме временного применения также начали действовать положения в отношении зоны свободной торговли. Соглашение полностью вступило в силу 1 сентября 2017 года.

Меркель (девичья фамилия Каснер) родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге в семье лютеранского пастора и учительницы. В 2000 году она стала председателем партии "Христианско- демократический союз" (ХДС) и первой в истории женщиной, занявшей этот пост. В 2002-2005 годах возглавляла фракцию ХДС/ХСС. 22 ноября 2005 года Бундестаг избрал Меркель федеральным канцлером ФРГ, в тот же день она была приведена к присяге. Меркель занимала пост канцлера 16 лет. 8 декабря 2021 года она официально сложила с себя полномочия. На посту главы правительства Германии ее сменил социал- демократ Олаф Шольц. Бывший канцлер неоднократно говорила, что не собирается занимать политических постов после отставки.

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