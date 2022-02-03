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НОВОСТИ

В России выявили 155 768 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию

12:00 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 155 768, до 12 284 564. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 1,3%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 53 724 против 48 426 днем ранее. Всего зарегистрировали 10 390 732 случая выздоровления. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 84,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 667, до 333 357. Днем ранее выявили 678 смертей.

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