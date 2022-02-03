Лукашенко считает, что ситуация в мире в любой момент может перейти в горячую фазу

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в мире опасна своей непредсказуемостью и в любой момент может перейти в горячую фазу. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Мы хорошо помним ужасы той войны и сегодня с тревогой наблюдаем за эскалацией напряженности в мире. Ситуация сегодня очень напоминает конец 30-х - начало 40-х годов прошлого века. Она опасна своей непредсказуемостью и в любой момент может перейти в горячую фазу", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.