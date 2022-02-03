Путин обсуждал с Кадыровым темы, связанные с работой правоохранителей - Песков
13:00 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в среду провел в Кремле встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Помимо других вопросов, они затронули и темы, связанные с работой правоохранителей, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вчера вечером, действительно, Путин принял в Кремле руководителя Чечни Кадырова", - сказал пресс-секретарь. По его словам, в беседе обсуждались "в прикладном значении хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики".
"Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам, они обсуждались. Помимо всего прочего, затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов", - уточнил Песков.
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