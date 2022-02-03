США, несмотря на призывы РФ, продолжают нагнетать напряженность в Европе - Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва постоянно призывает Вашингтон прекратить нагнетать напряженность на Европейском континенте, но, к сожалению, американцы продолжают это делать, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение США направить дополнительные силы в Европу.

"Мы постоянно призываем наших американских контрагентов прекратить нагнетать напряженность на Европейском континенте. К сожалению, американцы продолжают это делать", - сказал представитель Кремля.

"Причем речь идет в данном случае не просто о провокационных заявлениях, о том, что скоро наступит война, все заплатят страшную цену и так далее, а речь идет о направлении именно американских солдат в европейские страны вблизи наших границ", - добавил он.