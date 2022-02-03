США, несмотря на призывы РФ, продолжают нагнетать напряженность в Европе - Песков
13:05 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва постоянно призывает Вашингтон прекратить нагнетать напряженность на Европейском континенте, но, к сожалению, американцы продолжают это делать, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение США направить дополнительные силы в Европу.
"Мы постоянно призываем наших американских контрагентов прекратить нагнетать напряженность на Европейском континенте. К сожалению, американцы продолжают это делать", - сказал представитель Кремля.
"Причем речь идет в данном случае не просто о провокационных заявлениях, о том, что скоро наступит война, все заплатят страшную цену и так далее, а речь идет о направлении именно американских солдат в европейские страны вблизи наших границ", - добавил он.
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