Киев обновил перечень своих военных потребностей и направил его в посольства

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины обновили перечень своих потребностей в вооружении и направили его в свои дипломатические представительства за рубежом. Об этом заявил в четверг глава Минобороны Украины Алексей Резников на брифинге, который транслировал телеканал "Украина-24".

"Мы обновили наше обращение от Минобороны через институт атташе по военным вопросам посольств нашей страны в других странах. Мы обратилась еще раз с дополнительным перечнем потребностей, которые есть в интересах ВС Украины, для того, чтобы обеспечить отпор, держать строй, защищать наших воинов и сделать такое вероятное вторжение дорогостоящим для агрессора и, соответственно, не допустить его", - сказал он.