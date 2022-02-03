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Киев обновил перечень своих военных потребностей и направил его в посольства

14:00 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины обновили перечень своих потребностей в вооружении и направили его в свои дипломатические представительства за рубежом. Об этом заявил в четверг глава Минобороны Украины Алексей Резников на брифинге, который транслировал телеканал "Украина-24".

"Мы обновили наше обращение от Минобороны через институт атташе по военным вопросам посольств нашей страны в других странах. Мы обратилась еще раз с дополнительным перечнем потребностей, которые есть в интересах ВС Украины, для того, чтобы обеспечить отпор, держать строй, защищать наших воинов и сделать такое вероятное вторжение дорогостоящим для агрессора и, соответственно, не допустить его", - сказал он.

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