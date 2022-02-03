Эстония введет новые санкции против транзита белорусской нефти - премьер

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстония введет дополнительные санкции против Белоруссии на транзит нефтепродуктов. Об этом сообщила в четверг премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Тот товар [из Белоруссии], который перевозится сейчас через Эстонию, не находится под санкциями", - сказала она на пресс-конференции в Таллине, комментируя информацию о том, что Эстония в прошлом году импортировала почти в три раза больше нефтепродуктов из Белоруссии, чем годом ранее.

"Мы решили ввести дополнительные санкции, которые уведут под санкции товар, который провозится сейчас", - добавила Каллас.