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НОВОСТИ

Командование ВСУ ждет большие потери среди солдат в ходе наступления в Донбассе - Басурин

16:32 03.02.2022

Разведка Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) располагает сведениями, что командование украинской армии в ходе планируемой агрессии в Донбассе ждет большие потери среди своих солдат. Об этом заявил на брифинге в четверг заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"При этом уже сейчас можно утверждать о том, что командование ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) в ходе наступления ожидает большое количество потерь среди украинских солдат", - заявил он.

В последнее время в республиках Донбасса неоднократно обращали внимание на фиксируемые их разведслужбами приготовления ВСУ к активным боевым действиям в Донбассе. При этом, по данным ДНР и Луганской народной республики (ЛНР), украинские силовики тщательно скрывают стягивание сил.

С 9 января в Донбассе отмечен рост напряженности, киевские силовики ведут обстрелы по всей линии соприкосновения.

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