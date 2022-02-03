Командование ВСУ ждет большие потери среди солдат в ходе наступления в Донбассе - Басурин
16:32 03.02.2022
Разведка Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) располагает сведениями, что командование украинской армии в ходе планируемой агрессии в Донбассе ждет большие потери среди своих солдат. Об этом заявил на брифинге в четверг заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"При этом уже сейчас можно утверждать о том, что командование ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) в ходе наступления ожидает большое количество потерь среди украинских солдат", - заявил он.
В последнее время в республиках Донбасса неоднократно обращали внимание на фиксируемые их разведслужбами приготовления ВСУ к активным боевым действиям в Донбассе. При этом, по данным ДНР и Луганской народной республики (ЛНР), украинские силовики тщательно скрывают стягивание сил.
С 9 января в Донбассе отмечен рост напряженности, киевские силовики ведут обстрелы по всей линии соприкосновения.
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