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Запад растоптал принципы свободы слова блокировкой каналов республик - глава ЛНР

20:40 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад блокировкой аккаунтов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на американском видеохостинге YouTube ("Ютьюб") ввел беспрецедентную цензуру и растоптал принципы свободы слова. Об этом в пятницу заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Они цинично растоптали принципы свободы слова, которыми так гордились, и ввели беспрецедентную цензуру на распространение правды о преступлениях Киева, США и их "союзников" в Донбассе", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

По его словам, блокировкой каналов Запад "начал информационную борьбу без правил против республик Донбасса".

Пасечник считает, что Запад сделал шаг в сторону "сознательного оболванивания" людей, пытаясь лишить их доступа к правде о том, что творится в Донбассе. "Правда оказалась слишком разрушительной для лживых потоков, которыми они потчуют весь мир", - подытожил он.

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