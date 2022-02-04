Запад растоптал принципы свободы слова блокировкой каналов республик - глава ЛНР
20:40 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Они цинично растоптали принципы свободы слова, которыми так гордились, и ввели беспрецедентную цензуру на распространение правды о преступлениях Киева, США и их "союзников" в Донбассе", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.
По его словам, блокировкой каналов Запад "начал информационную борьбу без правил против республик Донбасса".
Пасечник считает, что Запад сделал шаг в сторону "сознательного оболванивания" людей, пытаясь лишить их доступа к правде о том, что творится в Донбассе. "Правда оказалась слишком разрушительной для лживых потоков, которыми они потчуют весь мир", - подытожил он.
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