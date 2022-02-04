Байден и демократы за год разрушили Соединенные Штаты - Трамп

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Демократическая партия и нынешний хозяин Белого дома Джо Байден за год разрушили Соединенные Штаты. Такое мнение он выразил в эфире подкаста "Ред зоун" (Red zone).



"Многие вещи идут плохо, все это действительно нанесло удар по людям всего за один год. Все это случилось за один год. Нашу страну уничтожили за один год", - сказал он.



Трамп регулярно обвиняет демократов в том, что они разрушают США с самого момента прихода к власти. Его главное обвинение в адрес демократов и Байдена - фальсификация результатов выборов 2020 года. Трамп также заявляет, что из-за демократов вырос уровень преступности, продолжается неконтролируемый приток мигрантов через южную границу, США оказались в зависимости от российских поставок нефти, Россия и Китай получили от талибов (представители запрещенного в РФ радикального движения "Талибан") американскую боевую технику для создания аналогов. По его мнению, демократы осуществили провальный выход из Афганистана, позволили России построить "Северный поток - 2", не смогли отстоять интересы США во взаимодействии с союзниками по НАТО, разрешили трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях и способствовали росту инфляции и дефицита. Он утверждает, что при нем такого не было и уверен, что республиканцы, когда придут к власти, "сделают Америку снова великой".



