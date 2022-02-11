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НОВОСТИ

Собянин сообщил, что улучшение ситуации с COVID-19 позволяет увеличить объемы плановой помощи

10:50 11.02.2022

Некоторое улучшение ситуации с распространением коронавируса позволит московским врачам увеличить объем оказания плановой медпомощи. По словам мэра Сергея Собянина, это произойдёт с 14 февраля.

«Учитывая, что последние дни число обращений в специальные отделения ОРВИ и запросов на телемедицину начало сокращаться, с понедельника начнем увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках», - сообщил градоначальник в своём блоге.

Собянин констатировал, что пик заболеваний «омикроном» в российской столице, видимо, пройден, как это случилось в других крупных городах - за несколько недель. "На прошлой неделе количество новых случаев COVID уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет еще более существенным. Вчерашний рост был обусловлен изменением методики учета. Заболеваемость продолжает снижаться", - констатировал мэр.

По его словам, теперь доктора смогут посещать горожан старше 65 лет на дому вне зависимости от того, насколько тяжело они болеют, что позволит оказывать комплексную медпомощи таким пациентам.

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