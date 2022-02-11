Собянин сообщил, что улучшение ситуации с COVID-19 позволяет увеличить объемы плановой помощи
10:50 11.02.2022
Некоторое улучшение ситуации с распространением коронавируса позволит московским врачам увеличить объем оказания плановой медпомощи. По словам мэра Сергея Собянина, это произойдёт с 14 февраля.
«Учитывая, что последние дни число обращений в специальные отделения ОРВИ и запросов на телемедицину начало сокращаться, с понедельника начнем увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках», - сообщил градоначальник в своём блоге.
Собянин констатировал, что пик заболеваний «омикроном» в российской столице, видимо, пройден, как это случилось в других крупных городах - за несколько недель. "На прошлой неделе количество новых случаев COVID уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет еще более существенным. Вчерашний рост был обусловлен изменением методики учета. Заболеваемость продолжает снижаться", - констатировал мэр.
По его словам, теперь доктора смогут посещать горожан старше 65 лет на дому вне зависимости от того, насколько тяжело они болеют, что позволит оказывать комплексную медпомощи таким пациентам.
НОВОСТИ
- 11:32 11.02.2022
- В России выявили 203 949 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию
- 11:20 11.02.2022
- Калужская область выходит из программы по переселению в РФ соотечественников
- 11:05 11.02.2022
- Пашинян поздравил Раиси с годовщиной победы Исламской революции
- 11:00 11.02.2022
- КНР хочет стать ведущей мировой державой, установив свой мировой порядок, считает Блинкен
- 10:32 11.02.2022
- Рост цен на нефть принес России дополнительно $65 млрд - Bloomberg
- 10:20 11.02.2022
- Украина получила от США ракетные комплексы Javelin - министр обороны
- 10:05 11.02.2022
- Скандал вокруг вечеринок премьера привел к отставке главы лондонской полиции
- 10:00 11.02.2022
- Совет Госдумы примет решение о признании ДНР и ЛНР 14 февраля
- 09:32 11.02.2022
- Переговоры в нормандском формате в Берлине закончились безрезультатно — Козак
- 09:20 11.02.2022
- На Камчатке разбился легкомоторный самолет, погибли два члена экипажа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать