Инфляция в США показала в январе самый быстрый прирост за 40 лет — CBS News
15:12 11.02.2022 Источник: Эхо Москвы
Инфляция в США в январе выросла на 7,5% по сравнению с прошлым годом, это самый быстрый прирост за 40 лет, — CBS News
Цены на продукты питания, энергию и жилье выросли быстрее всего в прошлом месяце. Стоимость бензина подскочила на 40% по сравнению с прошлым годом, а недавняя напряженность в Восточной Европе привела к еще большему увеличению расходов на вождение. Подержанные автомобили и грузовики подорожали на 40,5%, продукты питания — на 7,4%, жилье — на 4,4%, пишет сайт телеканала CBS News. Эхо Москвы
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