Инфляция в США показала в январе самый быстрый прирост за 40 лет — CBS News

15:12 Источник: Эхо Москвы

Инфляция в США в январе выросла на 7,5% по сравнению с прошлым годом, это самый быстрый прирост за 40 лет, — CBS News

Цены на продукты питания, энергию и жилье выросли быстрее всего в прошлом месяце. Стоимость бензина подскочила на 40% по сравнению с прошлым годом, а недавняя напряженность в Восточной Европе привела к еще большему увеличению расходов на вождение. Подержанные автомобили и грузовики подорожали на 40,5%, продукты питания — на 7,4%, жилье — на 4,4%, пишет сайт телеканала CBS News. Эхо Москвы