Ситуацию вокруг российского "вторжения" на Украину искусственно раздувают США - Ушаков
09:50 13.02.2022 Источник: Интерфакс
"Факты такие, что как бы американцы искусственно раздувают истерию вокруг так называемого планируемого российского вторжения (на Украину - ИФ), называют даже даты этого вторжения. А параллельно вместе с союзниками накачивают военные мускулы Украины. Выделяются существенные финансовые ресурсы на модернизацию украинской армии, увеличивается количество направляемых армейских инструкторов. То есть под аккомпанемент вот этих утверждений создаются предпосылки для возможных провокационных действий украинских вооруженных сил", - заявил Ушаков журналистом в субботу по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом.
По его словам, "вокруг передвижения наших войск по своей территории, пусть недалеко от украинских границ, уже не первый месяц нагнетается напряженность". "Последние дни, часы ситуация просто доведена до абсурда", - отметил Ушаков.
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