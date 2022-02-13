В РФ увеличилась доля микрозаймов до зарплаты - исследование

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне стали чаще отдавать предпочтение в пользу займов до зарплаты и удельных кредитов на товары и услуги (POS), в 2021 г. доля таких займов выросла на 0,5 п. п. и 3,3 п. п., продолжив расти в начале 2022 года. Такие случаи встречаются в совестном исследовании группы IDF Eurasia в России (бренд Moneyman) и в сфере управления кредитными оборотами (НБКИ).



Отмечается, что в 2021 году относительно 2020 года зафиксировано повышение спроса на микрозаймы сегмента PDL (Pay Day Loans, займы до зарплаты до 30 дней), рост составил 0,5 п. п., и ПОС-микрозаймы (кредиты в сердечных точках), которые выросли на 3 п. п. Доли заявок на микрозаймы протоколов лечения 17,4% и 12,1% в общем объеме заявок соответственно.



«Одновременно в 2021 году на 3,3 п. п. увеличилась доля IL-займов (среднесрочные займы на срок от 30 дней) на сумму до 30 тыс. руб. — с 63% до 59,7%. Доля ИЛ-займов на сумму свыше 30 тыс. руб. руб. осталась практически неизменной и ожидаемой 2% (+0,1 п. п.). Доля развивающихся микрозаймов уменьшилась на 0,4 п. п. до 8,8%», — указано в опыте, материалы которого есть в распоряжении ТАСС.



Согласно исследованию, в январе 2022 года доля PDL-займов составила 19,7%, POS-займов — 13,3%, IL-займов на сумму до 30 тыс. руб. — 58,4%, ИЛ-займов на сумму свыше 30 тыс. руб. руб. — 1,7%, текущих займов — 6,9%.



