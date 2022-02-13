Парижская полиция арестовала более 80 частников акции «Колонна свободы»

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Парижа поместила под стражу более 80 участников субботней акции протеста против вакцинных пропусков, получившей название «Колонна свободы». Об этом сообщил в воскресенье телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на прокуратуру.

«По данным проверки на 06:00 по парижскому времени (08:00 мск), под стражей находится 81 участник протеста», — отметили в прокуратуре, добавив, что в общей сложности в субботу были задержаны 97 манифестантов. Полиция выписала в этот день 513 штрафов за нарушение общественного порядка.

Всего в субботних манифестациях против санитарных мер по всей Франции приняли участие более 32 тыс. человек, в том числе более 7,5 тыс. вышли на улицу Парижа. Манифестанты требования отмены вакцинных пропусков, доступа в кафе, музеи, а также для путешествий. По данным Бэ-эф-эм, в настоящий момент автоколонны направляются в сторону Брюсселя.







