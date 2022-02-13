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Информацию о массовом выезде депутатов из Киева опроверг депутат фракции "Голос"

15:20 13.02.2022 Источник: Интерфакс

Народный депутат фракции "Голос", заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк опроверг информацию о массовом выезде парламентариев из украинской столицы.

"Никто сегодня/завтра закрытого заседания внеочередного не объявляет... Массово депутатов во Львов, Тернополь, Варшаву и другие экзотические места никто не вывозит из Киева. Рада работает в стандартном режиме. Попросили фракции всех своих депутатов собрать в понедельник и обеспечить нормальную явку во вторник", - написал Железняк в Telegram в воскресенье.

Он также сообщил, что встречу с силовиками и главами фракций, назначенную на 16.00 воскресенья, "отменили и перенесли".

Железняк также рассказал, что вопрос введения военного положения на Украине вообще не обсуждался.

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