От РФ в Германии ждут конкретных шагов по деэскалации ситуации на Украине

15:30 Источник: Интерфакс

В Германии ждут от России конкретных шагов по деэскалации ситуации



Об этом, по словам источника в ведомстве федерального канцлера ФРГ, будет говорить канцлер Олаф Шольц с президентом России Владимиром Путиным.



"Мы считаем важным, чтобы были предприняты конкретные шаги по деэскалации ситуации", - сказал источник в воскресенье.



По его словам, Шольц планирует обсудить в Москве целый ряд тем, в том числе вопрос работы общественной организации "Петербургский диалог".



""Петербургский диалог" обязательно будет обсуждаться", - сказал представитель канцелярии.



