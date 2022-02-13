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От РФ в Германии ждут конкретных шагов по деэскалации ситуации на Украине

15:30 13.02.2022 Источник: Интерфакс

В Германии ждут от России конкретных шагов по деэскалации ситуации

Об этом, по словам источника в ведомстве федерального канцлера ФРГ, будет говорить канцлер Олаф Шольц с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы считаем важным, чтобы были предприняты конкретные шаги по деэскалации ситуации", - сказал источник в воскресенье.

По его словам, Шольц планирует обсудить в Москве целый ряд тем, в том числе вопрос работы общественной организации "Петербургский диалог".

""Петербургский диалог" обязательно будет обсуждаться", - сказал представитель канцелярии.

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