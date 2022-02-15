0
0
135
НОВОСТИ

Госдеп приказал уничтожить всю компьютерную технику в посольстве США в Киеве - WSJ

09:05 15.02.2022 Источник: Lenta.ru

Госдепартамент распорядился уничтожить всю оргтехнику в посольстве США в Киеве. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По утверждению источников издания, американское внешнеполитическое ведомство приказало уничтожить сетевое оборудование и компьютерные рабочие станции, а также демонтировать телефонную систему посольства. Газета также ознакомилась с внутренними сообщениями ведомства и пришла к выводу, что теперь посольство в Киеве стало непригодным для использования в качестве дипломатического объекта.

На фоне сообщений о готовящемся вторжении России на Украину, власти США приняли решение о временном переводе своего посольства на Украине из Киева во Львов. Также дипведомство решило эвакуировать сотрудников посольства из страны, данный шаг глава Госдепа Энтони Блинкен назвал «благоразумной мерой на фоне высокого риска эскалации» конфликта.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 15.02.2022
Сборная РФ переместилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады
0
0
10:00 15.02.2022
Госдеп рекомендовал американцам срочно покинуть Белоруссию и Приднестровье
0
15
09:32 15.02.2022
Корабль «Прогресс» со спутниками, научным оборудованием и едой выведен на орбиту
0
77
09:20 15.02.2022
Триметазидин попал в организм Валиевой через продукт, который употреблял ее дедушка — МОК
0
123
09:00 15.02.2022
Президент РФ готов к переговорам по вопросам безопасности — Песков
0
155
22:40 14.02.2022
Зеленский заявил, что Украина «поскандалила» с партнерами из-за нагнетания войны - СМИ
0
695
22:00 14.02.2022
Киев не видит каких-либо предпосылок для вторжения РФ на Украину — секретарь Совбеза
0
636
21:20 14.02.2022
Один человек погиб, около 30 пострадали при столкновении двух поездов в Баварии
0
644
20:40 14.02.2022
МВД РФ предлагает запретить поднадзорным использовать интернет
0
670
20:00 14.02.2022
Допинг-проба Валиевой была доставлена в Стокгольм в достаточный для проверки срок — РУСАДА
0
742

Возврат к списку