Госдеп приказал уничтожить всю компьютерную технику в посольстве США в Киеве - WSJ
09:05 15.02.2022 Источник: Lenta.ru
Госдепартамент распорядился уничтожить всю оргтехнику в посольстве США в Киеве. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По утверждению источников издания, американское внешнеполитическое ведомство приказало уничтожить сетевое оборудование и компьютерные рабочие станции, а также демонтировать телефонную систему посольства. Газета также ознакомилась с внутренними сообщениями ведомства и пришла к выводу, что теперь посольство в Киеве стало непригодным для использования в качестве дипломатического объекта.
На фоне сообщений о готовящемся вторжении России на Украину, власти США приняли решение о временном переводе своего посольства на Украине из Киева во Львов. Также дипведомство решило эвакуировать сотрудников посольства из страны, данный шаг глава Госдепа Энтони Блинкен назвал «благоразумной мерой на фоне высокого риска эскалации» конфликта. Lenta.Ru
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