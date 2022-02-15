Путин был прав, говоря о необходимости преодолеть однополярность мира - глава Госсовета Италии
10:32 15.02.2022 Источник: Газета.Ru
Председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини считает, что президент России Владимир Путин был прав, говоря о необходимости преодолеть однополярность мира и развивать многостороннее сотрудничество, передает РИА «Новости».
С соответствующим заявлением российский лидер выступил на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года.
«В этом отношении президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность, то есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок», — заявил глава Госсовета.
Он также указал, что за минувшие 15 лет мир изменился, так как в США осознали, что однополярность уже невозможно сохранить.
«Они поняли это потому, что бурный рост Китая, Индии и, добавлю, России за эти годы сделал необходимым многополярность и новое сотрудничество, которых в 2007 году президент Джордж Буш – младший, вероятно, не хотел», – добавил Фраттини.
Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Путин был прав в своих словах и предупреждениях в Мюнхенской речи 2007 года. Газета.Ru
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