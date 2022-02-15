США предложили Украине гарантии суверенного долга на сумму до $1 млрд
11:05 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США предложили предоставить Украине гарантии суверенного долга на сумму до $1 млрд для поддержки проведения реформ в стране. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном в понедельник.
"Власти США предлагают Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до $1 млрд для поддержки ее программы экономических реформ и продолжения взаимодействия с Международным валютным фондом, - отмечается в документе. - Это предложение в сочетании с прочными партнерскими связями между Украиной, МВФ, другими международными финансовыми институтами, Группой семи и иными сторонами, предоставляющими помощь на двусторонней основе, укрепит способность Украины обеспечивать экономическую стабильность, рост и процветание людей перед лицом дестабилизирующий действий действий России".
Блинкен полагает, что США и их союзники "в последние годы оказывали помощь Украине в защите ее экономики перед лицом российского давления". Госсекретарь заострил внимание на том, что "с 2014 года по 2016 год Соединенные Штаты трижды предоставляли Украине суверенные кредитные гарантии на $1 млрд". По мнению госсекретаря США, это "сыграло жизненно важную роль в плане помощи Украине в успешной стабилизации экономики" и реализации "смелой программы реформ".
В заявлении говорится, что Экспортно-импортный банк США (Эксимбанк) "намерен выделить до $3 млрд для содействия приобретению американских товаров и услуг для проектов на Украине". Эксимбанк США - специализированное учреждение американского правительства, занимающееся оказанием поддержки национальному бизнесу в выходе на иностранные рынки.
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