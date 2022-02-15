В Казахстане намерены повысить ставку налога на майнинг криптовалют в 10 раз

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство национальной экономики Казахстана предлагает повысить ставку налога на майнинг криптовалют в 10 раз. Об этом сообщил во вторник на заседании правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров.

«На сегодняшний день порядка 640 МВт электрической мощности потребляется официально зарегистрированными майнинговыми компаниями. В то же время потребление „теневого“ майнинга требует официальной регистрации. При этом майнинговые компании потребляют электрическую энергию напрямую у энергопроизводящих организаций или у нерегулируемых энергоснабжающих организаций», — рассказал Куантыров.

По его словам, основной причиной такого положения дел является привлекательность тарифа. «В этой связи министерством предлагается рассмотреть вопрос выделения отдельной группы потребителей энергопроизводящих организаций с целью установления для них более высоких тарифов, чем у других групп потребителей», — пояснил министр. Как указано в слайдах к его докладу, министерство предлагает увеличить налоговую ставку с 1 до 10 тенге (с 0,0023 до 0,023 доллара) за кВт/ч потребленной электроэнергии.