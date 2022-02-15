0
0
134
НОВОСТИ

В Казахстане намерены повысить ставку налога на майнинг криптовалют в 10 раз

13:32 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство национальной экономики Казахстана предлагает повысить ставку налога на майнинг криптовалют в 10 раз. Об этом сообщил во вторник на заседании правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров.

«На сегодняшний день порядка 640 МВт электрической мощности потребляется официально зарегистрированными майнинговыми компаниями. В то же время потребление „теневого“ майнинга требует официальной регистрации. При этом майнинговые компании потребляют электрическую энергию напрямую у энергопроизводящих организаций или у нерегулируемых энергоснабжающих организаций», — рассказал Куантыров.

По его словам, основной причиной такого положения дел является привлекательность тарифа. «В этой связи министерством предлагается рассмотреть вопрос выделения отдельной группы потребителей энергопроизводящих организаций с целью установления для них более высоких тарифов, чем у других групп потребителей», — пояснил министр. Как указано в слайдах к его докладу, министерство предлагает увеличить налоговую ставку с 1 до 10 тенге (с 0,0023 до 0,023 доллара) за кВт/ч потребленной электроэнергии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 15.02.2022
Путин иногда шутит по поводу заявлений о якобы планах РФ о нападении на Украину — Песков
0
24
14:12 15.02.2022
Госдума направит президенту РФ обращение о необходимости признания ДНР и ЛНР
0
74
14:00 15.02.2022
Россияне взяли микрозаймов на рекордную сумму в конце 2021 года
0
87
13:20 15.02.2022
Канцлер ФРГ отказался от услуг российской стороны при сдаче ПЦР-теста на коронавирус
0
175
13:05 15.02.2022
Украина от шумихи вокруг «возможного вторжения» теряет до $3 млрд в месяц — депутат Рады
0
194
13:00 15.02.2022
Биатлонист Латыпов принес извинения за упущенную победу в эстафете на Олимпиаде
0
196
12:32 15.02.2022
В России рекордно возросло число злостных неплательщиков
0
216
12:20 15.02.2022
Опасения РФ из-за ситуации вокруг Украины обоснованы, считает экс-президент Чехии Клаус
0
237
12:05 15.02.2022
В Москве выявили 8 160 заразившихся коронавирусом за сутки
0
215
12:00 15.02.2022
Большинство опрошенных россиян считают недопустимым делать шубы из натурального меха
0
251

Возврат к списку