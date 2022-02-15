Россияне небезучастны к судьбе Донбасса, но РФ остается приверженной «Минску-2» — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское общество небезучастно к судьбе Донбасса, но Москва остается приверженной Минским соглашениям. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая во вторник на просьбу ТАСС прокомментировать обсуждение в Госдуме проектов обращения к главе государства Владимиру Путину о признании провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Он отметил, что «не хотел бы забегать вперед» в комментариях по этой теме, так как на тот момент в Госдуме никаких решений еще принято не было.

«То, что этот вопрос в общественном мнении весьма актуален, это ни для кого не секрет. Люди наши очень болезненно реагируют на то, что происходит на Донбассе, и все радеют за тех людей, которые живут на Донбассе на фоне той напряженности, которая происходит вокруг. Никто не остается безучастным к судьбе донбассцев, и это та атмосфера, которая есть в общественном мнении», — отметил представитель Кремля.

Вместе с тем, указал он, «Россия неоднократно декларировала, что она остается приверженной минскому Комплексу мер и является сторонницей того, чтобы как можно быстрее весь минский план действий был воплощен в жизнь в той последовательности, которая там предусмотрена».

Песков подчеркнул, что никаких официальных решений о возможности признания Россией Луганской и Донецкой народных республик не принималось. Он затруднился ответить на вопрос ТАСС, при каких условиях РФ может пойти на такой шаг. «Я не могу ответить на этот вопрос. Вы знаете, что никаких официальных решений на этот счет не принималось, официальных дискуссий не ведется», — пояснил представитель Кремля.

При этом говоря об обсуждении этой темы в Госдуме Песков указал, что «народные избранники отражают мнение людей, мнение народа, поэтому они обсуждают то, что актуально для людей». «Мы к этому относимся с пониманием, по-другому к этому относиться невозможно», — добавил пресс-секретарь.