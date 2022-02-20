Оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу в случае необходимости готова Абхазия - президент
12:20 20.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«С обеспокоенностью следим за событиями, происходящими в Донбассе. Резкая эскалация напряженности, вызванная действиями украинской стороны, не может не вызывать тревоги. <…> В случае необходимости Республика Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу», — заявил он.
Бжания отметил, что руководство республики находится на связи с властями ДНР и ЛНР. По его словам, если потребуется, жители Абхазии готовы будут разместить эвакуированных в своих домах и квартирах.
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