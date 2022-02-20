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Киев может восстановить ракетный потенциал выйдя из Будапештского меморандума - эксперт

14:30 20.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина после признания недействительным Будапештского меморандума может возобновить производство ракет большой и средней дальности, однако уже не имеет технических и экономических возможностей для создания ядерного оружия. Такое мнение в воскресенье в беседе с корр. ТАСС выразил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

«Это (отказ Украины от Будапештского меморандума — прим. ТАСС) будет означать, что Украина приблизится к пересмотру участия в договоре о нераспространении ядерного оружия, и это будет означать, что Украина может пересмотреть договоры в части ракет большой и средней дальности. В конце концов, ядерное оружие — это была не только ядерная боеголовка, но еще и ракеты, которые летали на соседние континенты», — сказал он.

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