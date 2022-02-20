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Песков считает, что Запад провоцирует Киев своими высказываниями про "российское вторжение"

15:20 20.02.2022 Источник: Интерфакс

Запад нагнетает истерию вокруг якобы планирующегося вторжения России на Украину, чтобы спровоцировать Киев на решение проблемы Донбасса силовым путем, допускает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" представитель Кремля в ответ на вопрос о причинах таких действий западных политиков привел, по его словам, "логически безупречно выстроенное основание из области теории заговора".

"Смотрите, есть Украина, которая потеряла свою территориальную целостность в результате вооруженного переворота. И Украина в концептуальных установочных документах которой допускается применение силы при возвращении утраченных территорий. При этом мы видим, что НАТО, Соединенные Штаты Америки, Великобритания вереницей отправляют грузовые самолеты, напичканные вооружением боеприпасами и так далее. И одновременно им обеспечивается дипломатическая и политическая крыша", - пояснил он.

При этом, продолжил Песков, Запад постоянно угрожает, что если российские войска пересекут границу Украины, не важно по какому поводу, то в отношении РФ будут введены "адские санкции, Россия станет изгоем и так далее".

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