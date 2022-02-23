Около 40% беженцев из Донбасса получили выплаты на первоочередные нужды
09:40 23.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На утро среды выплаты по 10 тысяч рублей перечислены 2 770 гражданам — это более 40% обработанных заявлений. Ведется прием заявлений от беженцев, прибывших в другие регионы страны, поступают также заявления от граждан, которые разместились не в пунктах временного размещения, а у родственников», — говорится в сообщении.
18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.
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