К 23 февраля почти в три раза вырос спрос на товары для рыбалки и кемпинга

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ярким трендом в выборе подарков мужчинам к 23 февраля в этом году стали товары для хобби — рыбалки, кемпинга, которые покупали в среднем в три раза чаще, чем год назад, кроме того, в 7 раз выросли продажи товаров для гейминга, в 5 раз — продажи коллекционных фигурок и моделей героев комиксов и аниме, сообщили опрошенные ТАСС ретейлеры.



«В этом феврале ярко проявился тренд на покупку подарков по интересам. В период с 10 по 17 февраля на Ozon в топ быстрорастущих категорий попали товары для рыбалки и охоты. В списке популярных товаров — эхолот, мощный бинокль и комплект раций», — сообщили в пресс-службе Ozon.



Тренд подтверждают в AliExpress, где спрос на товары для рыбалки увеличился в 3,3 раза по сравнению с прошлым годом. В топе категории — рыболовные снасти, беспроводные рыболокаторы и подводные камеры для рыбалки, отмечают в пресс-службе компании. «Спрос на товары для походов и кемпинга вырос в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом», — сообщили в AliExpress. При этом в 4 раза выросли продажи походных рюкзаков, в 5 раз — продажи походного оборудования для приготовления еды, в 2,2 раза — продажи палаток и тентов, почти в 10 раз — продажи необходимых аксессуаров для похода. В топ-5 самых востребованных товаров категории — жилеты с подогревом, водонепроницаемые ветровки, туристические горелки и портативные фонари. Средняя стоимость товаров — от 0,5 до 1,7 тыс. рублей, добавляют в компании.



