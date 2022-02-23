К 23 февраля почти в три раза вырос спрос на товары для рыбалки и кемпинга
10:10 23.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В этом феврале ярко проявился тренд на покупку подарков по интересам. В период с 10 по 17 февраля на Ozon в топ быстрорастущих категорий попали товары для рыбалки и охоты. В списке популярных товаров — эхолот, мощный бинокль и комплект раций», — сообщили в пресс-службе Ozon.
Тренд подтверждают в AliExpress, где спрос на товары для рыбалки увеличился в 3,3 раза по сравнению с прошлым годом. В топе категории — рыболовные снасти, беспроводные рыболокаторы и подводные камеры для рыбалки, отмечают в пресс-службе компании. «Спрос на товары для походов и кемпинга вырос в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом», — сообщили в AliExpress. При этом в 4 раза выросли продажи походных рюкзаков, в 5 раз — продажи походного оборудования для приготовления еды, в 2,2 раза — продажи палаток и тентов, почти в 10 раз — продажи необходимых аксессуаров для похода. В топ-5 самых востребованных товаров категории — жилеты с подогревом, водонепроницаемые ветровки, туристические горелки и портативные фонари. Средняя стоимость товаров — от 0,5 до 1,7 тыс. рублей, добавляют в компании.
НОВОСТИ
- 11:30 23.02.2022
- ВС Украины объявили о начале призыва резервистов
- 11:20 23.02.2022
- Признаков "полномасштабного вторжения РФ на Украину" Британия не видит, новые санкции подготовили - Трасс
- 10:20 23.02.2022
- Семь лет США поощряли Киев не выполнять Минские соглашения — посол Антонов
- 09:40 23.02.2022
- Около 40% беженцев из Донбасса получили выплаты на первоочередные нужды
- 09:30 23.02.2022
- Признав автономию ДНР и ЛНР Киев может выйти из кризиса - европарламентарий
- 09:20 23.02.2022
- Сделка Индии с США по закупке беспилотников Predator отложен - СМИ
- 20:45 22.02.2022
- Персонал загранучреждений РФ в Украине будет эвакуирован - МИД
- 20:12 22.02.2022
- Путин: Теперь Минских соглашений не существует
- 20:00 22.02.2022
- Путин сказал, что нужно Украине для возвращения ядерного статуса
- 19:57 22.02.2022
- Путин: Я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда пойдут...
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать