Семь лет США поощряли Киев не выполнять Минские соглашения — посол Антонов
10:20 23.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На протяжении семи лет американцы ничего не сделали, чтобы убедить украинское руководство в необходимости выполнения Минских соглашений. Вместо этого Вашингтон поощрял киевский „режим“ к бездействию», — приводит его слова пресс-служба посольства в «Фейсбуке».
При этом помочь в урегулировании внутриукраинского конфликта Соединенным Штатам не составляло большого труда, однако Вашингтон не захотел этого делать. «Решить проблему или, по крайней мере, подступиться к ней было весьма просто. Белому дому достаточно было заставить официальных представителей Киева сесть за стол переговоров со своими соотечественниками из Донецка и Луганска. Выигрыш для всех сторон конфликта очевиден. Однако здесь избрали другую линию — накачивать киевский режим „оружием“ и подталкивать его к войне», — сказал российский посол.
Как отметил Антонов, в результате такой политики США Украина поверила, что может разрешить конфликт внутри страны силой. «Взобравшись на плечи США, Киев уверовал в возможность разрешения внутриукраинского конфликта силовым путем», — констатировал он
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