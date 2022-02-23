На Украине выросли продажи боеприпасов к личному оружию - полиция

12:40 Источник: Интерфакс

Заметного увеличения продаж разрешенного на Украине охотничьего и спортивного оружия нет, однако граждане начали больше покупать боеприпасы, отмечают в Национальной полиции Украины.



"По информации основных поставщиков оружия и боеприпасов... и по нашей информации, тем разрешениям, которые выдаем, для сравнения: в феврале прошлого года продано меньше 10 тыс. единиц, в феврале этого года эта цифра - 10 тыс. 300. То есть, нет значительного увеличения количества проданного оружия", - сказал замглавы Нацполиции Александр Фацевич на брифинге в среду в Киеве.



"По вопросу реализации боеприпасов, магазины нам говорят - субъекты хозяйствования - что люди действительно скупают. Это хороший месседж, потому что наши люди не покупают гречку, а покупают боеприпасы", - сказал замглавы Нацполиции.



Он напомнил, что на Украине легализовано охотничье и спортивное оружие.



"Это очень важно: в Украине легализовано оружие, разрешено пользоваться определенной категории людей, в большей степени это охотничье оружие. Количество оружия, которое находится законно на руках украинцев - это 1 млн 200 тысяч единиц. Количество собственников охотничьего или спортивного оружия - 709 тысяч человек, еще 250 тысяч - собственники травматического оружия", - сообщил он.



Также, по его словам, будет упрощена процедура получения разрешения на оружие для членов добровольческих формирований территориальных громад. "Если член добровольческого формирования в соответствии с законом о национальном сопротивлении будут предъявлять удостоверение, процесс будет ускорен максимально. Мы будем содействовать получению разрешения на получение и хранение охотничьего оружия", - отметил Фацевич.



"Вопрос короткоствольного оружия будет решаться в рамках законов Украины", - добавил Фацевич.



