На Украине выросли продажи боеприпасов к личному оружию - полиция
12:40 23.02.2022 Источник: Интерфакс
"По информации основных поставщиков оружия и боеприпасов... и по нашей информации, тем разрешениям, которые выдаем, для сравнения: в феврале прошлого года продано меньше 10 тыс. единиц, в феврале этого года эта цифра - 10 тыс. 300. То есть, нет значительного увеличения количества проданного оружия", - сказал замглавы Нацполиции Александр Фацевич на брифинге в среду в Киеве.
"По вопросу реализации боеприпасов, магазины нам говорят - субъекты хозяйствования - что люди действительно скупают. Это хороший месседж, потому что наши люди не покупают гречку, а покупают боеприпасы", - сказал замглавы Нацполиции.
Он напомнил, что на Украине легализовано охотничье и спортивное оружие.
"Это очень важно: в Украине легализовано оружие, разрешено пользоваться определенной категории людей, в большей степени это охотничье оружие. Количество оружия, которое находится законно на руках украинцев - это 1 млн 200 тысяч единиц. Количество собственников охотничьего или спортивного оружия - 709 тысяч человек, еще 250 тысяч - собственники травматического оружия", - сообщил он.
Также, по его словам, будет упрощена процедура получения разрешения на оружие для членов добровольческих формирований территориальных громад. "Если член добровольческого формирования в соответствии с законом о национальном сопротивлении будут предъявлять удостоверение, процесс будет ускорен максимально. Мы будем содействовать получению разрешения на получение и хранение охотничьего оружия", - отметил Фацевич.
"Вопрос короткоствольного оружия будет решаться в рамках законов Украины", - добавил Фацевич.
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