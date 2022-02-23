Вместо «Прямого эфира» на «России 1» - новое шоу «Малахов»

13:25

Ток-шоу « Прямой эфир», которому в августе могло бы исполниться пять лет, покидает сетку телеканала «Россия-1». В понедельник 28 февраля Андрей Малахов выйдет в эфир со своим новым одноименным шоу, в котором, как и раньше, будет держать руку на пульсе современности. Каждый вечер на телеэкране зрителей по-прежнему будут ждать откровенные истории, люди и события, которые обсуждает вся страна.Помимо новых студии и декораций появится- колл-центр, развернутый прямо на съемочной площадке.

Замена одного шоу другим объясняется необходимостью реновации проекта. Отмечается также, что Андрей Малахов будет не только ведущим программы, но и ее сопродюсером.



