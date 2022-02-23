Для энергобезопасности ЕС нужен «Северный поток — 2» - посол РФ в ФРГ

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трубопровод Nord Stream 2 («Северный поток — 2») нужен для энергобезопасности Европы, хотелось бы надеяться, чтобы приостановка сертификации была временной мерой. Об этом заявил в среду в Берлине журналистам посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.



«Мы с сожалением восприняли заявление о том, что собираются приостановить сертификацию, всегда до этого правительство ФРГ заявляло, что „Северный поток — 2“ является коммерческим, сугубо экономическим проектом, который никоим образом не связан с политическими событиями, — сказал дипломат. — Сейчас эта позиция, судя по всему, под активным давлением наших заокеанских коллег меняется».



«Я думаю, что „Северный поток — 2“ нужен прежде всего для энергобезопасности Европы, от этого выигрывает и население Германии, и Европы, а также экономика, которая требует энергоресурсов, — продолжал посол. — Очень хотелось бы надеяться, что это заявление является временной мерой и что рассудительность и прагматизм в конечном итоге восторжествуют».



